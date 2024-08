Em Santa Bárbara, partido ligado a Eliel é condenado por ‘má-fé’ em ação contra Piovezan

A juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, da 186ª Zona Eleitoral de Santa Bárbara d’Oeste, condenou o PRTB local a pagar uma multa de R$ 5 mil por “má-fé” em ação movida contra Rafael Piovezan (PL) por veiculação de propaganda institucional, o que configuraria vantagem eleitoral, já que atual prefeito do município buscará a reeleição no pleito deste ano.

Embora não tenha chapa de vereadores e não faça parte de qualquer coligação, o partido declarou apoio a Eliel Miranda nas eleições, em convenção realizada em 31 de julho, e tem outras ligações com o candidato do PSD.

PRTB declarou apoio a Eliel Miranda nas eleições, em convenção realizada em 31 de julho – Foto: PRTB/Divulgação

O LIBERAL procurou a legenda por meio de um e-mail disponibilizado no SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias), do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas não teve resposta.

O advogado que representou o PRTB no processo, Fábio José Martins, também foi contatado pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

Caso

A ação foi aberta em 8 de agosto. Segundo a sigla, um material gráfico impresso em maio do ano passado e que contém informações sobre a cidade, bem como inaugurações de obras e melhorias em vários setores, como saneamento e segurança, estava sendo distribuído para o público e imprensa “de forma ostensiva”.

Conforme representação do PRTB, o atual chefe do Executivo barbarense estaria fazendo propaganda institucional, o que configuraria vantagem eleitoral.

O partido solicitou uma liminar para busca e apreensão dos documentos, mas o pedido foi negado pela Justiça Eleitoral no último dia 9.

A defesa de Piovezan, por sua vez, apresentou documentos e vídeos de candidatos da oposição na tentativa de comprovar que o material foi distribuído antes de 5 de julho deste ano, quando teve início as restrições de publicidade institucional previstas na Lei das Eleições, no Código Eleitoral e nas resoluções do TSE. A argumentação foi considerada pela juíza na decisão.

“Ocorre que o representante [partido] não apresentou qualquer prova de que o material de propaganda institucional tenha sido veiculado no período defeso em lei. Em contrapartida, o representado apresentou inúmeras provas de que a propaganda foi divulgada conforme os parâmetros legais, vale dizer, antes de 5 de julho de 2024, dentre elas links de vídeos de candidatos da oposição mencionando o encarte, ora objeto da ação”, escreveu Camilla na sentença.

Por conta disso, a juíza considerou improcedente a representação e condenou o PRTB a pagar uma multa de R$ 5 mil por litigância de má-fé.

Número de celular usado por Eliel é contato do partido

O PRTB não lançou candidatos a prefeito ou a vereador nas eleições de 2024. No entanto, a legenda não ficou de fora do cenário político e declarou apoio a Eliel em convenção realizada em 31 de julho.

Além disso, na Certidão da Composição, emitida pela Justiça Eleitoral por meio do SGIP, do TSE, o número de celular usado por Eliel aparece como contato do diretório do partido em Santa Bárbara. Foi por meio deste mesmo número que o LIBERAL conversou com o postulante ao Executivo pelo PSD, nesta terça.

Ligações

“Não temos coligação com o PRTB, temos o apoio. Hoje o PRTB representa a direita Santa Bárbara e tem autonomia para seguir os seus discernimentos jurídicos. Continuo focado em apresentar as propostas para a população”, justificou.

O advogado da sigla na ação contra Piovezan, Fábio José Martins, representou Eliel na campanha para deputado federal no pleito de 2022.

Por fim, o atual vereador recebeu apoio de Pablo Marçal (PRTB), postulante ao Executivo da cidade de São Paulo, na pré-candidatura a prefeito de Santa Bárbara.