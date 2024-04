Em Santa Bárbara, Parque dos Ipês passa a contar com ‘dinossauros’ em exposição

Anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Piovezan – Foto: Reprodução / Instagram

O Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu neste domingo (21) três esculturas de dinossauros, que ficarão em exposição no local, de forma gratuita, junto de outras do mesmo tipo, que devem chegar em breve. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Piovezan (PL), em vídeo publicado nas redes sociais.

As réplicas fazem parte das obras de revitalização do parque e não tiveram custos aos cofres públicos, já que foram obtidas por meio de parceria com a iniciativa privada.

Dinossauros estão em exposição de forma gratuita – Foto: Reprodução / Instagram

Segundo explicou Piovezan, os dinossauros foram construídos em escala natural, ou seja, possuem o tamanho real estimado de quando existiam.

“Estas esculturas, que somente são vistas em museus da história natural e de zoologia, longe da nossa cidade, com entrada cobrada, estarão à disposição de todos, de forma gratuita!”, afirmou o prefeito.

Nas próximas semanas, outras esculturas chegarão ao Parque dos Ipês, que está localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 449, no Loteamento Colina Santa Bárbara.