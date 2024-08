Em Santa Bárbara, Parque dos Ipês ganha mais dois dinossauros: tiranossauro-rex e triceratops

Ponto turístico do município, local já conta com esculturas de animais em tamanho real

Novo tiranossauro-rex do Parque dos Ipês – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu novas esculturas de dinossauros na tarde desta quinta-feira (22): um tiranossauro-rex, com 12,5 metros de comprimento e 1,3 tonelada, e um triceratops, medindo 10 metros e pesando 900 quilos.

Localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, o parque já conta com esculturas em tamanho real de espécies como alossauro, estegossauro, anquilossauro e parassaurolofo. Os “animais” foram adquiridos por meio de parceria entre o município e a iniciativa privada, sem custos aos cofres públicos.

Gerente da empresa Criando Dinossauros, responsável pelos “animais”, Emerson Barbosa da Silva disse que a chegada das duas esculturas encerra a construção do “Reino dos Dinossauros” no parque, que é um dos mais visitados em Santa Bárbara.

“Todos os dinossauros têm uma base de ferro, como se fosse um esqueleto, blocagem com isopor, isolamento com fibra de vidro e pintura”, comentou, nesta quinta, enquanto os animais eram alocados.

Ao LIBERAL, o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro, disse que a intenção da gestão do prefeito Rafael Piovezan (PL) é de que outras esculturas de animais, de outras eras, sejam trazidas para o parque. “Temos a ideia de mostrarmos a evolução das espécies”, comentou.

Triceratops do Parque dos Ipês pesa cerca de 900 kg – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Parque dos Ipês passou por reforma

Com 28 anos de existência, o Parque dos Ipês conta com mais de 72 mil metros quadrados. De acordo com a prefeitura, antes de ser reaberto, em junho, o local ficou fechado por cerca de dois meses para a realização dos serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.

A obra também contou com pinturas, levantamento das copas das árvores, com o objetivo de melhorar a visão do local, além da construção de novos ambientes.

Um dos novos espaços foi dedicado ao atendimento do Programa QualiVida, criado no ano passado pela prefeitura e que promove atividades em áreas de bem-estar e lazer.