Em Santa Bárbara, Parque Araçariguama terá atrações para o Dia das Crianças neste sábado

Grupo vai arrecadar leite e alimentos para entidades - Foto: Divulgação

Uma ação social do motoclube Insanos Divisão de Santa Bárbara será realizada neste sábado (12), Dia das Crianças, a partir das 13h, no Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento contará com atrações gratuitas como pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha e distribuição de doces.

A programação também terá apresentação de ballet kids da Cia de Dança Juliana Daniel, Associação Anjos da Alegria, corte de cabelo gratuito para as crianças com a Barbearia H Vip, praça de alimentação com food trucks e show com clássicos do rock da banda Heavy Brothers.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Doação

A organização pede a doação de leite e alimentos que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade e à instituição Amobam – Casa Arco-íris de Assistência à Criança e ao Adolescente.

“Essa é a terceira edição que estamos fazendo junto com o grupo de Santa Bárbara d’Oeste. O objetivo desse evento é conseguirmos a arrecadação de leite e mantimentos que serão doados para as entidades, além de promover um dia de diversão para as crianças e as famílias”, disse Roberval Soares Ribeiro, um dos organizadores do evento.