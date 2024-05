Em Santa Bárbara, menino morre no Afonso Ramos e família acusa negligência médica

A família do menino Ronald Kaique Sodré Paz, de 7 anos, que morreu na madrugada desta quarta-feira (22), no Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, reclama de negligência médica. A mãe, Vanessa Sodré, disse que o primeiro atendimento ocorreu no sábado (18), mas ele voltou para casa. Os familiares suspeitam de dengue.

Ronald vai ser sepultado nesta sexta (24) em Belém (PA) – Foto: Arquivo Pessoal

Durante o período, a mãe relata que mesmo o quadro se agravando a cada retorno médico, o garoto tinha alta médica.

Ela afirma que chegou a levar Ronald também ao PS Edison Mano, com manchas vermelhas no corpo e cuspindo sangue, e mais uma vez retornou para a residência.

Somente no quarto atendimento médico, o garoto foi internado com uma piora significativa, precisou ser intubado e não resistiu, de acordo com Vanessa.

“Meu filho tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas foi interrompido. Estou com uma dor muito grande”, lamentou a mãe.

Em nota, a prefeitura informou que lamenta o falecimento de Ronald e se solidariza com os seus familiares e entes próximos. “A administração municipal reitera que mantém contato e segue dando todo o suporte necessário à família, inclusive custeando o transporte aéreo dos pais e o translado do corpo para Belém (PA), onde está previsto para ser sepultado na manhã desta sexta-feira (24).”

Com relação à suspeita da família de morte em decorrência de dengue, a Secretaria de Saúde destaca “que foram realizados todos os exames pertinentes e encaminhadas coletas para laboratório de referência e que, somente após as análises, a causa do óbito poderá ser comprovada.”

Ainda de acordo com a prefeitura, uma comissão interna vai apurar o caso, e se for verificada alguma conduta divergente da habitual nos atendimentos prestados, adotará as providências legais.