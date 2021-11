Abaixo assinado com mais de duas mil assinaturas pede volta do trânsito antigo no Mollon

29 out 2021 às 07:58 • Última atualização 29 out 2021 às 11:59

Rua do Alumínio é uma das cinco que deixou de ser mão dupla – Foto: Ernesto Rodrigues/O LIBERAL

Um abaixo-assinado de mais de dois mil moradores pede a volta do trânsito antigo nas ruas do Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. O documento foi entregue pelo vereador Elton Cezaretti, o Tikinho TK (PSD), ao prefeito Rafael Piovezan (PV), que estuda a possibilidade de atender o pedido.

Dois anos atrás, sob a justificativa de melhora do fluxo e mais segurança no trânsito, a prefeitura tornou cinco ruas do bairro apenas com sentido de mão única.

O vereador, morador da região, pede desde o início do ano à Secretaria de Trânsito estudos para que os sentidos voltem a ser como era antes, devido à relato de transtornos dos moradores e condutores que passam pelo Mollon.

De acordo com Tikinho, o argumento é que, com as ruas do bairro com mão dupla, o trânsito fluía melhor. Ele aponta que, conforme citam moradores, as alterações fecharam entradas e saídas do bairro e dificultam o fluxo.

Em março, a prefeitura afirmou que ia estudar a situação. Passados mais de sete meses sem solução, Tikinho se reuniu na terça-feira (26) com o prefeito Rafael Piovezan (PV) e entregou um abaixo-assinado, com mais de 2 mil assinaturas de moradores da região, pedindo a volta do trânsito no bairro antes das alterações da prefeitura.

“Essas mudanças, mesmo após um longo período de adaptação, continuam causando transtornos”, afirmou o vereador.

Prefeitura vai avaliar volta da mão dupla – Foto: Divulgação/Câmara de Santa Bárbara

Piovezan se comprometeu a promover novos estudos, ouvindo a população e os motoristas, afirma Tikinho. Questionada pelo LIBERAL, a prefeitura revelou apenas que a demanda será avaliada.

Raphaela Gomes Medeiros, de 22 anos, mora na Rua Sebastião Inácio de Campos. Ela conta que a mudança no trânsito em 2019 não agradou à maioria dos moradores.

“Atrapalha demais, são ruas seguidas com contramão no mesmo sentido, é preciso dar uma volta desnecessária. Circular por aqui está um caos”, desabafa. Comerciantes e entregadores também se disseram prejudicados.

A mudança

Em setembro de 2019, sob a gestão Denis Andia, a prefeitura alterou os sentidos de cinco ruas do Mollon, que passaram a ter apenas mão única. São elas:

Rua José Jorge Patrício, no sentido Rua do Cromo/Rua do Ósmio;

Rua Salvador Iatarola, no sentido Rua José Jorge Patrício/Rua Dante Martignago;

Rua Dante Martignago, no sentido Rua Salvador Iatarola/Rua do Cromo

Rua do Chumbo, no sentido Rua Igaratá/Rua Ana Esperança Zazeri

Rua do Alumínio, no sentido Avenida Juscelino Kubitschek/Rua Igaratá.