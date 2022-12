Em Santa Bárbara, hospital paga salário e primeira parcela do 13º

Profissionais de saúde do Hospital Santa Bárbara receberam o salário de novembro e a primeira parcela do 13º nesta sexta-feira (9). A informação foi confirmada pelos funcionários logo pela manhã.

Desesperados com a falta do pagamento, técnicos de enfermagem e enfermeiros chegaram a colar vários cartazes dentro do próprio hospital pedindo para que pagassem o salário deles. O protesto foi publicado na edição desta sexta-feira do LIBERAL.

Depois de procurada pelos profissionais, a reportagem tentou por três dias conversar com o presidente do hospital, Donizete Leite, para saber sobre a situação da unidade, mas não teve retorno. A prefeitura também foi questionada, mas não se manifestou.

O atraso dos pagamentos também foi denunciado ao MPT (Ministério Público do Trabalho) na última segunda-feira. Segundo a assessoria do órgão, a denúncia foi distribuída para o procurador Mário Antônio Gomes, mas ele ainda não despachou.