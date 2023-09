Em Santa Bárbara, homem morre após ser atropelado e ficar 133 dias internado

José Roberto Floriano Soares estava internado no Hospital Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal e Reprodução

Um homem de 58 anos morreu nesta sexta-feira (22), no Hospital Santa Bárbara, em decorrência de um atropelamento que ele sofreu em maio. A vítima José Roberto Floriano Soares ficou internado por 133 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas não resistiu aos ferimentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O óbito foi comunicado pela irmã de José à Polícia Civil, que elaborou um boletim de ocorrência sobre o ocorrido. Porém, não havia registro policial sobre o acidente. O local e as circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Tal acidente não foi comunicado à Polícia Civil, de forma que se fazem necessárias diligências no sentido de localizar o autor do delito, que seria o condutor do automóvel que o atropelou, para nortear procedimento em questão”, diz o boletim registrado nesta sexta, no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.

José era morador do Conjunto Habitacional 31 de Março e deixa dois filhos. O velório aconteceu no Berto Lira, e seu sepultamento estava marcado para as 15h30 desta sexta, no Cemitério Campo da Ressurreição, segundo a Funerária Araújo.