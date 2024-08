Em Santa Bárbara, homem é preso por tentativa de homicídio após esfaquear companheiro

Vítima sofreu um ferimento no braço e ficou internada no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos em observação

Um homem de 33 anos foi preso na noite desta sexta-feira (17) após esfaquear seu companheiro no braço, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele responderá por tentativa de homicídio. A vítima, de 29 anos, ficou internada no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos em observação. Ambos são moradores de rua.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 19h, policiais militares foram chamados a comparecerem na Rua do Linho, no bairro Cidade Nova, pois duas pessoas estavam brigando na via.

Quando chegaram ao local, os policiais não encontraram os envolvidos na briga, e testemunhas afirmaram que os dois homens que estavam brigando haviam deixado o local.

Em patrulhamento, uma equipe da PM (Polícia Militar) encontrou um suspeito de envolvimento na confusão. Ele contou aos PMs que, momentos antes, tinha brigado com seu companheiro e o atingido com pedradas.

Enquanto os policiais ouviam o homem, uma outra equipe da PM encontrou a vítima caída entre as ruas do Açúcar e Algodão com um ferimento profundo no braço esquerdo. O morador de rua alegou que tinha sido esfaqueado por seu companheiro. Ele foi socorrido ao Afonso Ramos na sequência.

Com essas informações, os policiais questionaram mais uma vez o suspeito, que negou o esfaqueamento. Entretanto, no local onde aconteceu a discussão, havia uma poça de sangue e uma faca suja também com sangue. O suspeito confirmou que o objeto era de sua propriedade.

No plantão policial de Santa Bárbara, o morador de rua foi autuado em flagrante por homicídio tentado. A vítima permanecia internada em observação no Afonso Ramos até a publicação desta reportagem.