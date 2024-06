Em Santa Bárbara, homem é preso após bater caminhão roubado em árvore

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (13) após perder o controle de uma carreta roubada, bater em uma árvore e não conseguir tirá-la do local, na Rua Monte Mor, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste. O veículo tinha sido roubado na noite anterior, em Cordeirópolis.

A equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito na altura do número 837 da Rua Monte Mor. No local, os policiais perceberam que o condutor aparentava nervosismo e passava informações desconexas, como não saber o destino da carga e onde o caminhão tinha sido carregado.

A PM constatou que a placa dianteira da carreta era adulterada e pertencia a outro veículo e levantou a suspeita de possível tráfico de drogas. Porém, com o apoio do canil do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), descartou a possibilidade.

Após contato com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi informada que um motorista tinha sido vítima de roubo na Rodovia Anhanguera (SP 330), em Cordeirópolis, e confirmou a posse do veículo. A placa original estava dentro da cabine da carreta.

A vítima contou pernoitava em um posto na altura do km 155 da via quando, por volta das 23h30, três homens quebraram o vidro do lado do passageiro e a renderam com uma faca. O motorista foi mantido em cárcere em uma mata durante a noite e liberado por volta de 5h30.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia, e o delegado deliberou a realização de perícia no local.