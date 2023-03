Em Santa Bárbara, homem é condenado por atirar contra guarda

A 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste condenou Thiago Fernando Barcelos Borges a 15 anos de prisão, em regime fechado, pela tentativa de latrocínio de um guarda civil. A sentença do juiz Lucas Borges Dias foi publicada na segunda-feira. A defesa promete recorrer da decisão.

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), o réu e um comparsa roubaram um malote com R$ 21.244,00, que pertencia a um posto de combustível e era transportado pelo guarda, em horário de folga. Na ocasião, os suspeitos atiraram duas vezes na direção do agente, mas não o acertaram. Eles fugiram com a arma do patrulheiro.

O magistrado entendeu que se trata de tentativa de latrocínio, já que houve pelo menos dois disparos. Os tiros foram feitos com a intenção de matar o guarda. Réu e comparsa conheciam o agente, sabiam que estaria armado e, mesmo assim, tentaram o latrocínio.

O advogado Ricardo Barbosa, que defende o réu, afirma que entrará com recurso para confirmar a absolvição, pois enfatiza que seu cliente não cometeu o crime.