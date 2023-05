Em Santa Bárbara, Festival das Orquídeas será realizado no Mercadão da Cidade

Com realização da prefeitura, o evento acontece nos dias 3 e 4 de junho, com entrada gratuita

A 2ª edição do Festival das Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá em novo local, o Mercadão da Cidade. Com realização da prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento será no dia 3 de junho, sábado, das 9h às 21h, e no dia 4, domingo, das 9h às 17h.

O Mercadão da Cidade está localizado entre as ruas Floriano Peixoto e Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz.

O evento nasceu como iniciativa do “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo”, elaborado pela prefeitura, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), com o objetivo de atender o eixo 7 do plano, que visa a elaboração de circuitos e eventos em parceria com produtores e empresas voltadas ao fomento do Turismo Rural e Ecoturismo.

Serviço:

2º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara

Dia 3 de junho, sábado, das 9h às 21h

Dia 4 de junho, domingo das 9h às 17h

Local: Mercadão da Cidade – Rua Floriano Peixoto, 1653 – Vila Santa Cruz

Entrada gratuita.