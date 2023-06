Em Santa Bárbara, decreto reajusta salário de prefeito, vice e secretários em 3,83%

Um decreto da prefeitura, publicado nesta terça-feira (6), reajustou o salário do prefeito Rafael Piovezan (MDB), do vice-prefeito, dos secretários municipais e do diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara em 3,83%. O percentual é o mesmo aprovado pela câmara em relação aos salários dos vereadores, pauta que gerou polêmica no Poder Legislativo.

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan, passará a ganhar R$ 32.831,53 de salário – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com o reajuste, o prefeito, que ganha R$ 31.620,47, passa a ganhar R$ 32.831,53. Já os salários do vice-prefeito, dos secretários e do diretor do DAE sobem de R$ 16.600,73 para R$ 17.236,54.

No decreto, assinado por Piovezan, o governo justifica que o percentual corresponde ao índice inflacionário apurado entre 2022 e 2023. Os 3,83% já seriam aplicados sobre os salários de abril.

A mudança nos salários dos cargos políticos da administração barbarense, no entanto, é menor do que nos vencimentos dos servidores. No mês passado, a câmara aprovou um reajuste de 3,83% mais um aumento real de 6,17% no salário do funcionalismo público, totalizando 10%. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o percentual é o teto suportado pela prefeitura.