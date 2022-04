Em Santa Bárbara, Capela Santa Luzia, no Caiubi, é alvo de vandalismo

A Capela Santa Luzia, localizada na estrada que liga Santa Bárbara d’Oeste a Piracicaba, na área alta do bairro Caiubi, foi invadida e depredada na última semana. Membros da família Angolini, donos do local e responsáveis pela preservação do santuário, souberam do ato de vandalismo no sábado (2) e acreditam que o caso pode ter acontecido alguns dias antes, entre quinta e sexta-feira (31 de março e 1 de abril).

A capelinha de Santa Luzia, localizada na área rural de SBO, sofreu vandalismo na semana passada. – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As estátuas de Santa Luzia, São Benedito e Santo Antônio, além de outros objetos que ficavam sobre um altar, inclusive uma caixa de vidro que protegia Santa Luzia, foram danificadas. Antônio Angolini, que cuida do local e da preservação histórica da capela desde 1992, acredita que a ação foi isolada e praticada por motivo de intolerância religiosa.

“Há pessoas que são contra as imagens [de santo]. A gente entende que existem pensamentos diferentes, mas não estamos fazendo isso na terra de ninguém. Nós estamos na nossa terra, na terra da família que meu avô era dono. Então, eu não sei por que as pessoas se incomodam”, disse Antônio.

Esta é a quarta vez que a capelinha Santa Luzia é alvo de vandalismo, segundo Antônio. Ao LIBERAL, ele conta que a porta do santuário costuma ficar destrancada, para que as pessoas consigam entrar e rezar no local. “Nós colocamos apenas um parafuso que fecha [a porta], e a pessoa soltando o parafuso, acaba entrando. Nós nunca quisemos deixá-la fechada”, afirma.

Até mesmo a caixa de vidro, usada para proteger a estátua da santa, foi quebrada também. – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A capela passará, agora, por um processo de limpeza e reposição das peças. Quem deverá fazer essa reorganização é Bruno Angolini, primo de Antônio, que está assumindo a função de ser o mantenedor do santuário.

Antônio garante que a depredação das imagens e estátuas não vai desanimar a família. “Eu recebi a notícia com tranquilidade. Parece que [a depredação] me dá forças. Vamos arrumar de novo. A família fica chateada, mas nada que venha nos abater. Eu fico apenas com pena. Se eu me encontrasse com a pessoa que fez isso, eu diria: ‘que dó de você’”.

Com mais de 100 anos de história, a Capela Santa Luzia foi construída em 1920 por Antônio Angolini, avô e homônimo do Antônio entrevistado pela reportagem. O santuário foi erguido como promessa à santa italiana, depois que Antônio conseguiu se curar de uma inflamação no olho que quase lhe tirou a visão. Santa Luzia é considerada a santa “portadora da luz”.