Em Santa Bárbara, candidatos a prefeito falam em campanha intensa e respeitosa

Dr. José, Eliel Miranda, Rafael Piovezan e Vanderlei Larguesa após votação neste domingo - Foto: Divulgação

Os quatro candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), Eliel Miranda (PSD), Dr. José (União Brasil) e Luis Vanderlei Larguesa (PT), votaram entre a manhã e início da tarde deste domingo (6) e falaram sobre a campanha ao longo dos últimos meses e do respeito à democracia.

O primeiro a votar foi o atual prefeito, Rafael Piovezan, que chegou na Escola Estadual Juvelina de Oliveira Rodrigues, no Jardim Paulista, às 10h30.

Após cumprimentar os eleitores, ele conversou com a imprensa e pontuou sobre a intensidade da campanha, principalmente no que se refere ao contato direto com as pessoas. Ele acredita que o eleitor conseguiu receber a sua mensagem, que foi mostrar a mudança na cidade nos últimos anos.

Rafael Piovezan após a votação beste domingo – Foto: Divulgação

“Digo que ela foi intensa em todos os sentidos, nas caminhadas, no nosso esforço, mas também foi intensa daquilo que a gente recebeu de volta das pessoas. Foi muito especial”, pontuou Piovezan.

Eliel Miranda votou na Escola Estadual Guilhermina Lopes Fagundes, conhecida como Magui, na Vila Linópolis, pontualmente às 10h55. O candidato afirmou que foi muito bem recebido nas ruas e elogiou o processo democrático.

Eliel Miranda também votou pela manhã – Foto: Divulgação

“A campanha foi excelente. Nós tivemos tudo que nós imaginávamos que conseguiríamos fazer. A carreata que finalizou foi maravilhosa, os materiais que produzimos, os debates. Nós fomos muito bem nos debates, então a campanha foi tranquila. Em relação aos outros candidatos, também de uma forma muito democrática, houve respeito. O processo democrático foi cumprido”, disse.

Na escola Escola Estadual Ulisses de Oliveira Valente, no Centro, votaram os candidatos Luis Vanderlei Larguesa e Dr. José.

O petista votou às 11h30. Larguesa elogiou o trabalho da imprensa, reforçou sua fidelidade partidária e alegou que, independentemente do resultado, a missão dele e do partido foi cumprida. O candidato afirmou também que está pronto para qualquer resultado da urna.

Larguesa disse estar pronto para qualquer resultado – Foto: Divulgação

“A campanha em si foi muito boa, muita receptividade, muito respeito, muito um olhar aberto para conhecer as propostas. Então eu acredito que nós cumprimos a nossa missão e acredito que seja o mesmo para os outros candidatos, e aguardamos o resultado, a vontade do eleitor, mas acredito que o meu resultado será satisfatório, esperando inclusive a vitória, mas estamos preparados para qualquer resultado”, comentou.

Dr. José após a votação neste domingo – Foto: Divulgação

Por fim, Dr. José votou às 12h20 e também enalteceu os dias de campanha, acreditando ter conseguido levar as suas propostas para o povo de Santa Bárbara.

“Sem dúvida alguma foram dias intensos de campanha, a expectativa é muito grande, a esperança é que a população tenha entendido nossa mensagem e nosso plano de governo, para que possamos, a partir de 2025, governar com coração e inovação”, destacou.