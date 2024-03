Em Santa Bárbara, Bolsonaro filia Rafael Piovezan ao PL e defende pautas conservadoras

Bolsonaro segura ficha de filiação de Rafael Piovezan ao PL - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Depois de passar por Americana e Nova Odessa, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um evento partidário na manhã deste sábado (2) em Santa Bárbara d’Oeste. Na ocasião, ele assinou a filiação do prefeito Rafael Piovezan, que deixou o MDB. Em discurso, Bolsonaro voltou a defender pautas conservadoras, como a contrariedade à ideologia de gênero.

Aberto ao público, o evento do PL (Partido Liberal) atraiu uma multidão para o salão do Esporte Clube Barbarense. A previsão era de que Bolsonaro estivesse no local por volta de 11h30, mas o ex-presidente subiu ao palco às 11h06.

Em um discurso de 10 minutos, Bolsonaro elogiou Piovezan, que vai buscar a reeleição à prefeitura barbarense, mencionou a facada que levou em setembro de 2018, durante campanha em Juiz de Fora (MG), fez elogios ao governador e aliado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e falou sobre pautas da direita.

“Se nós queremos preservar a inocência dessa garotada em sala de aula, nós devemos nos voltar para a direita, nos voltar para os conservadores para que aquela nefasta política de ideologia de gênero seja sepultada em definitivo”, afirmou, atrás de crianças que haviam subido ao palco.

Bolsonaro recebe título de cidadão barbarense dado pelo vereador Felipe Corá – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na continuação do discurso, o ex-presidente citou ainda ser contra à liberação das drogas, disse que respeita Israel e que não é amigo de terroristas, em antagonismo a manifestações recentes do atual presidente Lula (PT).

Tal como em Americana e Nova Odessa, Bolsonaro voltou a falar que a articulação partidária que tem feito para as eleições municipais de 2024 são “base” para as eleições presidenciais de 2026, no sentido de retorno da direita ao poder – o ex-presidente está inelegível por oito anos por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ao final, recebeu o título de cidadão barbarense pelo vereador bolsonarista Felipe Corá (Patriota).

Também em discurso, Piovezan agradeceu a presença do ex-presidente e disse que se orgulha de se juntar ao novo partido para “pensar uma Santa Bárbara cada vez melhor”.

Bolsonaro almoça com Piovezan e autoridades no Rancho da Costela – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Almoço e fotos no Rancho da Costela

Após o evento no clube, Bolsonaro, Piovezan e uma comitiva de políticos aliados almoçaram no restaurante Rancho da Costela. Dezenas de apoiadores estiveram no local, que restringiu o acesso apenas para clientes com mesa. No estabelecimento, Bolsonaro permaneceu por pouco mais de 1h e tirou fotos com apoiadores.