Em fim de semana gelado, Santa Bárbara acolhe 86 pessoas em situação de rua

Albergue fica localizado na Rua Peregrino de Oliveira Lino, 543, na Vila Linópolis - Foto: Reprodução.JPG

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste acolheu entre a última sexta-feira e domingo, 86 pessoas em situação de rua. Elas foram encaminhadas aos abrigos do município, onde receberam alimentação, cuidados com a higiene pessoal e um local para dormir longe das baixas temperaturas.

O acolhimento foi realizado por meio da Operação “Santa Bárbara Aquece”. Funcionários do Serviço de Abordagem Social municipal percorreram pontos já mapeados na cidade entre às 18 e 22 horas, oferecendo o abrigo para aqueles que estão em situação de rua.

O serviço acontece rotineiramente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22 horas, e aos finais de semana, das 7 às 22 horas. No município, há ainda o Centro Pop com atendimento gratuito de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 16 horas.

No local, na Rua Peregrino de Oliveira Lino, 543, na Vila Linópolis, é oferecido café da manhã, almoço, café da tarde, cuidados com a higiene pessoal, encaminhamentos de acordo com as necessidades apresentadas como providências para segunda via dos documentos pessoais, acompanhamento e contato com os familiares, entre outros.

A prefeitura orienta a quem encontrar uma pessoa em situação de rua, acionar a administração pelo WhatsApp (19) 99830.4879 ou a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.