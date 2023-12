Em esboços, arquiteto registra cenas e espaços de Santa Bárbara

Flávio diz que seu principal objetivo é atrair os olhares das pessoas para a cidade - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Quem aproveita finais de semana e feriados para passear por Santa Bárbara tem a chance de se deparar com o arquiteto Flávio Ricardo Miranda Melo, de 45 anos, com tripé, prancheta e outros materiais de aquarela registrando cenas aparentemente corriqueiras, mas que compõem crônicas do cotidiano e da identidade barbarense e convidam para um novo olhar sobre a cidade.

Flávio nasceu em Santa Bárbara, estudou arquitetura e urbanismo na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e filosofia na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Hoje, trabalha na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos e volta a Santa Bárbara para visitar familiares – e fazer seus “urban sketches” (esboços urbanos, em português).

O antigo portal de entrada do União Barbarense, a Capela Santa Cruz de Olhos d’Água, o Centro de Memória e uma loja de materiais de construção onde já existiu um cinema. Casas em ruas como Riachuelo, Graça Martins, Duque de Caxias e Treze de Maio, e nas avenidas Santa Bárbara, Monte Castelo, Tiradentes ou dos Bandeirantes, de preferência com transeuntes. Terreno à venda, barraca de pastel que persiste em feira livre, estacionamento de mercado com placa danificada, zona rural e encontro de carros antigos.

Desenho feito pelo artista mostra o lado externo do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Retratando desde a publicidade do Refrigerante Esportivo até pedidos como “Plante, não arranque”, escritos pelos muros da cidade, os desenhos entretêm quem visita o Instagram @flavioricardo1978, criado pelo arquiteto. Os sketches feitos em Santa Bárbara dividem espaço com outros, feitos em São Carlos, Araraquara, Itu, São Paulo e outras cidades Brasil e mundo afora.

Os desenhos a lápis pintados com aquarela entraram de vez na vida de Flávio em 2009. Ele tinha livros clássicos de desenho arquitetônico e, quando conheceu a comunidade global de “Urban Sketchers”, por volta de 2012, seu interesse e dedicação à arte aumentaram exponencialmente.

“Meu guia é o Manifesto dos Urban Sketchers, que fala sobre o desenho de observação direta, no local, sem fotos, vídeos ou imagens congeladas. Antes eu usava apenas um banquinho e apoiava o caderno no colo, mas hoje eu faço em pé, com meu tripé e prancheta. Saio para andar até encontrar algo para registrar. Cada desenho leva mais ou menos uma hora”, conta Flávio, que se atrai principalmente pelas cenas que contém pessoas e misturas de texturas.

Obras do cineasta russo Andrei Tarkovski (1932-1986) e do pintor holandês Johannes Vermeer (1632-1675) estão entre as principais inspirações do arquiteto e urban sketcher. “Percebi que qualquer coisa aparentemente desimportante, com enquadramento e técnicas de luz, pode ser atraente”, diz.

“O principal objetivo é fazer com que as pessoas olhem para a cidade. É também um jeito de se apropriar dela. Normalmente são lugares de grande circulação e quem desenha precisa parar um tempo, observar, contemplar o que parece ser corriqueiro, mas sempre pode ser interessante”, destaca.