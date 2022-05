Em busca de empréstimo, mulher cai em golpe e perde R$ 300 em Santa Bárbara

Uma mulher de 40 anos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 300 em um golpe na semana passada. O caso foi registrado no plantão policial neste sábado (14) como estelionato. Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acessou um site em busca de um empréstimo no valor de R$ 3 mil. Ela foi chamada no WhatsApp por três números distintos, que pediram fotos de seus documentos pessoais. Após enviar as imagens, um dos contatos pediu um depósito no valor de R$ 300.

A vítima fez a transferência, e na sequência o contato pediu mais R$ 813, alegando que era necessário para finalizar o contrato e que o valor seria reembolsado no empréstimo. Ele disse que, se ela não fizesse o pagamento, teria os bens bloqueados judicialmente.

A vítima percebeu que se tratava de um golpe e encerrou as conversas. O estelionato foi cometido na quinta-feira (12), por volta das 15h. A vítima procurou a Polícia Civil neste sábado para registrar o crime.