Na ação, também foram entregues panfletos com orientações sobre como se proteger das linhas

Entrega de antenas para motociclistas em frente ao Tivoli

Em 45 minutos, a campanha “Fique Antenado”, realizada nesta quarta-feira (30) no cruzamento da Avenida Santa Bárbara com a Rua do Ósmio, em frente ao Tivoli Shopping, distribuiu 102 antenas corta-linha a motociclistas de Santa Bárbara d’Oeste e região. A intenção é proteger os motociclistas de acidentes por linha com cerol, utilizada na soltura de pipa.

A iniciativa integra o projeto “Guardião da Vida”, da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), que também tem ido até as escolas para conscientizar as crianças sobre os riscos das linhas cortantes.

“O uso da ‘anteninha’ é mais seguro. Traz uma segurança para o familiar voltar para a casa. Nos últimos dois meses tivemos dois casos [de acidentes] que chegaram até a CPFL, e a gente se incomoda, então essa orientação vem para ajudar”, disse Talita Cristina Pinotti, consultora de negócios da CPFL.

Prefeito Rafael Piovezan, vereador Kifú e vice Felipe Sanches marcaram presença

Durante a atividade, também houve a distribuição de panfletos com informações sobre como soltar pipas de forma segura, os riscos associados ao uso de cerol e as penalidades correspondentes, bem como medidas para se proteger de linhas enquanto se está em uma motocicleta.

A campanha foi idealizada e intermediada pelo vereador Kifú (PL), que se disse preocupado com casos de acidentes por linha com cerol na região. O mais recente, em 21 de julho, vitimou Cremildo Aparecido Ferraz, de 52 anos, no Residencial Guaíra, em Sumaré.

“Nós temos um número alto, em bairros, de crianças que soltam pipas com linha com cerol. Isso é um ponto que tem chamado a nossa atenção em relação à importância das antenas para motociclistas”, destacou Kifú.

“Foi uma ação que superou as expectativas. É algo que vem para preservar a saúde e a vida dos motociclistas. A gente tem uma brincadeira tradicional, que faz parte da cultura brasileira, que um ou outro acaba partindo para um lado inconsequente”, comentou o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), que esteve no local com a sua motocicleta para tentar conseguir uma antena.

Ainda de acordo com Piovezan, a Prefeitura de Santa Bárbara pretende intermediar junto a Kifú e à CPFL uma nova edição da campanha em setembro, possivelmente no mesmo local e com a distribuição de até 300 antenas.