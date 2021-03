Eletricista é preso por furto após ser detido duas vezes em Santa Bárbara

Um eletricista de 40 anos ficou preso neste domingo (21) após ser detido pela segunda vez, em Santa Bárbara d’Oeste.

Na primeira ocorrência, os guardas municipais foram averiguar uma denúncia, por volta de 20h40, de que dois homens estariam queimando fios de cobre na Rua São Bento, no Jardim São Roque.

No local, viram a dupla com os fios, mas ambos negaram a prática e afirmaram que tinham encontrado a fiação dentro de uma caçamba. Eles foram levados até o plantão policial e foram liberados após prestarem depoimentos.

Uma fiança de R$ 1 mil foi arbitrada, porém como valor não foi pago, eletricista ficou preso pelos furtos – Foto: Paula Nacasaki / Grupo Liberal

Mais tarde, às 23h48, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender um furto em andamento na Rua Santa Bárbara, no Centro. Chegando no local, os militares encontraram, na esquina entre a Avenida Bandeirantes com a Rua José Bueno Quirino, dois homens com dois refletores.

Os dois foram levados mais uma vez ao plantão policial e constatou-se que eram os mesmos envolvidos na ocorrência dos fios de cobre.

O eletricista confessou que tinha furtado os 30 quilos de fios de cobre e também os dois refletores de um consultório odontológico no Centro.

Uma fiança de R$ 1 mil foi arbitrada. Como o valor não foi pago, o eletricista ficou preso. Já o outro homem foi liberado e será investigado em liberdade.