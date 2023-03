Eleição do Conselho Tutelar terá urna eletrônica em Santa Bárbara

A eleição do Conselho Tutelar de Santa Bárbara d’Oeste terá uma novidade este ano. A votação será realizada por urna eletrônica, no dia 1º de outubro. Os locais ainda serão definidos. Serão cinco vagas e mais cinco suplentes.

Quem ainda quiser disputar uma cadeira pode juntar a documentação necessária e fazer a inscrição até o próximo dia 6, no site da prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br). Aqueles que tiverem alguma dificuldade podem procurar diretamente o setor de protocolo da administração municipal, das 9 às 16 horas.

O presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Milton Rogério Alves, diz que, por enquanto, já estão inscritos 15 candidatos, mas considera que devem ocorrer mais interessados até o término das inscrições.

“A eleição é de responsabilidade do CMDCA. Os candidatos precisam entregar vários documentos e certidões que comprovem que estão aptos”, diz. Um dos quesitos que constam no edital foi motivo de notificação da 126ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ao MP (Ministério Público).

“Questionamos a comprovação de experiência profissional ou voluntária nos últimos cinco anos, de trabalho direto na área da criança, que não constava na legislação municipal. Consideramos que a retirada desse item vai favorecer a mais candidatos”, afirma o tesoureiro Marcel Guarda Breviglieri.

O pedido foi acatado por MP e CMDCA. “No próximo sábado realizaremos um aditamento ao edital com a nova alteração”, completa o diretor do Conselho.