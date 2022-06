Ecoponto no Planalto do Sol 2 acumula pneus descartados

Funcionários do Ecoponto contaram à reportagem que os pneus foram sendo descartados e se acumularam com o tempo

Um conjunto de pneus amontoados no Ecoponto do Jardim Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’Oeste, tem preocupado moradores sobre a possibilidade de os materiais se tornarem focos de proliferação da dengue por acúmulo de água. O LIBERAL esteve no local e confirmou a situação.

A área é um ponto de descarte de resíduos, como entulhos de obras, móveis domésticos, pneus, pedaços de madeira e outros materiais. Os objetos descartados são, posteriormente, destinados para cooperativas de reciclagem ou empresas que compram e reutilizam os resíduos.

Funcionários do Ecoponto, que é administrado por uma empresa terceirizada, contaram à reportagem que os pneus foram sendo descartados e se acumularam com o tempo, mas não souberam precisar desde quando.

Área é um ponto de descarte de resíduos – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Ainda de acordo com os trabalhadores, que não se identificaram, a Prefeitura de Santa Bárbara esteve no local e os orientou a cobrirem os pneus, mas isso não tinha sido feito até a tarde desta terça-feira.

Uma das funcionárias informou também que a terceirizada responsável pelo Ecoponto estaria firmando um contrato com outra empresa, que compraria os pneus e os recolheria em 24 de junho – ela não soube informar os nomes.

A Prefeitura de Santa Bárbara foi questionada se está ciente da quantidade de pneus acumulados e se tem feito os trabalhos de prevenção e combate contra a dengue no bairro.

Contudo, a administração respondeu apenas “que o local já está sendo limpo, como acontece rotineiramente”.