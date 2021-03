Ecoponto do Parque Olaria é alvo de incêndio

O ecoponto do Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, pegou fogo durante a madrugada desta terça-feira (23). Até a manhã, as chamas ainda não haviam sido controladas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas, uma de Santa Bárbara e outra de Americana, e cinco bombeiros estavam no local realizando o combate ao incêndio, que teria começado por volta de 4h da madrugada.

Incêndio no ecoponto começou por volta das 4h desta terça-feira – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

As causas do incêndio são desconhecidas. O local é usado para despejo de de materiais reciclados e fica às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na Rua Independência.

Esse é um dos quatro ecopontos do município. A cidade também conta com as unidades dos bairros Nova Conquista, Jardim Gerivá e Planalto do Sol, que também sofreu um incêndio no final de janeiro.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que o local estará fechado nesta terça (23) e quarta-feira (24) para reorganização. “A prefeitura lamenta o fato e pede a compreensão da população com o descarte de materiais nos demais ecopontos da cidade até a finalização dessa adequação”, informou.