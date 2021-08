Dupla rouba malote de R$ 21 mil e arma de guarda de folga em Santa Bárbara

Crime aconteceu no centro da cidade; suspeitos efetuaram disparos para cima ao fugir e não foram localizados

Caso aconteceu por volta das 11h50, na Rua Dona Margarida, em frente ao banco Sicoob - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Uma dupla armada roubou um malote de R$ 21 mil e a arma de um guarda municipal de 53 anos, que estava de folga, na manhã desta segunda-feira (2), no Centro de Santa Bárbara d’Oeste.

Os suspeitos efetuaram disparos para cima ao deixar o local, mas ninguém ficou ferido. Eles fugiram em uma moto e não foram localizados até o momento. O helicóptero águia da PM (Polícia Militar) procura os suspeitos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 11h50, na Rua Dona Margarida, em frente ao banco Sicoob.

Um guarda municipal de folga estacionou seu veículo no centro da cidade e ia em direção ao banco, momento em que foi abordado pelos homens armados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Eles anunciaram o assalto, levando um malote de R$ 21,2 mil, um cheque de R$ 214,80 e a arma do guarda, que pertence à corporação, junto das munições.

Após o assalto, os suspeitos efetuaram disparos para cima para assustar a população e fugiram no sentido Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Conforme apurado pelo LIBERAL junto a comerciantes da rua, todos se abaixaram após ouvir os disparos. Algumas pessoas saíram correndo pela rua. Pouco depois, a Guarda Municipal Civil e a PM chegaram ao local.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Enquanto a PM prestou apoio e disponibilizou o helicóptero águia para realizar buscas, equipes da Guarda, adentraram o bairro Conjunto Roberto Romano em busca dos suspeitos, quando diversas pessoas saíram correndo.

Dois suspeitos foram detidos, mas não foram reconhecidos pela vítima e foram liberados, aponta a corporação.

Além do guarda roubado, compareceu à delegacia o representante de posto de gasolina do Cidade Nova, que também confirmou o roubo ao guarda de folga e informou que o dinheiro do malote que foi roubado pertencia ao estabelecimento e tinha seguro.

O roubo foi registrado no 1° DP (Distrito Policial), que investiga o caso.