Dupla é presa por tráfico em Santa Bárbara

Dois jovens, de 23 e 18 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde de sábado (2), após policiais receberem denúncia de que ambos estavam vendendo entorpecentes na Rua Analândia, no Jardim São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência do caso, os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro em questão, quando receberam de um popular a denúncia de que dois indivíduos estariam vendendo drogas na Rua Analândia.

Eles se dirigiram ao local e encontraram os dois rapazes, sendo que um deles tinha consigo R$ 34,50 dinheiro e uma porção de cocaína, enquanto o outro tinha duas porções da mesma droga e mais R$ 20.

No entanto, questionados pelos policiais, os dois admitiram que em uma lixeira do outro lado da rua haviam mais 77 microtubos do entorpecente, totalizando 80 porções de cocaína.

Ambos foram levados ao plantão policial de Santa Bárbara, onde foram autuados por tráfico e em seguida mandados para a Cadeia Pública da cidade, onde aguardam pela audiência de custódia.