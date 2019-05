Dupla é presa por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Dois homens foram presos na madruga desta terça-feira (07) por tráfico de drogas no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. A abordagem ocorreu após denúncias de que um homem com bigode estaria traficando no cruzamento entre as ruas Áustria e Espanha.

Foto: Divulgação / PM

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), durante patrulhamento à 1h49, dois indivíduos foram avistados conversando e fugiram quando viram a viatura. Eles tentaram entrar em uma casa na Rua Áustria, mas foram detidos pelos policiais.

O mais jovem deles, de 19 anos e que tinha bigode, estava com R$ 50 em espécie e cinco pinos de cocaína. O segundo suspeito, de 34 anos, tinha R$ 189 em dinheiro e 15 pinos de cocaína. A PM realizou buscas no imóvel e localizaram mais 60 eppendorfs de cocaína.

Diante da situação, ambos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O caso foi apresentado no plantão policial e os homens foram encaminhados para a cadeia pública local.