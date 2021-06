Baep prende homem apontado como ‘gerente’ do tráfico em Santa Bárbara

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste, com drogas e R$ 4,7 mil. Um deles confessou o crime e afirmou ser o gerente das biqueiras do “Queijão” – homem que foi preso na semana passada pela Dise (Delegacia de Investigações Gerais sobre Entorpecentes) e acusado de ser integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo informações do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os militares faziam patrulhamento pelo Jardim Europa pois tinham informações de que dois homens, responsáveis pela distribuição de drogas em Americana e Santa Bárbara, estariam nas ruas do bairro com um Fiat Palio Weekend.

Dupla foi presa com drogas e R$ 4.754 em espécie – Foto: Baep / Divulgação

No cruzamento das ruas Almirante Barroso e Ana Nery os policiais viram o veículo suspeito e abordaram os dois ocupantes, um de 23 e o outro de 27 anos.

Nada de ilícito foi encontrado com eles, porém embaixo do banco do passageiro foram localizadas 400 porções de maconha, uma pochete com R$ 870 e mais R$ 184 escondidos no assoalho.

Durante pesquisa no sistema, os policiais descobriram que o carro tinha sido furtado em setembro do ano passado em Nova Odessa e tratava-se de um dublê, ou seja, uma cópia do original.

Indagado sobre os fatos, um dos homens informou que não sabia da origem do veículo quando o comprou. Sobre as drogas, ele confessou a autoria e afirmou que é o gerente das biqueiras do “Queijão”.

Uma busca também foi realizada na casa do suspeito e lá foram encontrados mais R$ 3.700 em espécie, duas balanças de precisão e embalagens.

A dupla foi levada até o plantão policial e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.