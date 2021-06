Dupla é presa após tentar furtar loja durante live em Santa Bárbara

Dois homens foram presos após tentarem furtar uma loja de roupas em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (11), no Centro.

Eles entraram pelo telhado, mas não imaginavam que quatro funcionárias da loja estariam realizando uma live (transmissão ao vivo) no local. Equipe da polícia fazia patrulhamento na rua da loja, foi acionada e evitou o crime.

Os homens foram apenas identificados como W.J.J. e E.C.S.. Segundo a PM (Polícia Militar), a equipe foi solicitada por uma funcionária da loja, que relatou que estavam furtando o estabelecimento.

Ladrões entraram pelo telhado – Foto: Divulgação

No local, os policiais encontraram um dos suspeitos no telhado, por onde entraram na loja, e outro pelos fundos do estabelecimento.

Detidos, confessaram que saíram de Limeira em um Gol, que estava parado perto da loja, aponta a polícia.

A dupla não chegou a levar nada da loja, que já foi vítima de furtos e tentativas, mas nunca com funcionárias no local.

A dupla não chegou a levar nada da loja – Foto: Divulgação – Polícia Militar



A live foi divulgada nas redes sociais da loja, a Bella Cor, especializada em roupas femininas de tamanhos especiais, com início às 19h, visando o Dia dos Namorados deste sábado (12). A tentativa de furto foi às 21h, quando as funcionárias tinham acabado de terminar a transmissão.

A loja fica na Rua Santa Bárbara. Conforme apurado pela reportagem, funcionários repararam durante o dia em um carro suspeito rondando a loja. Eles ainda desconfiam que possa haver mais pessoas envolvidas.

Imagens das câmeras foram entregues à polícia e os dois homens foram levados para a cadeia.