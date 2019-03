Dupla é presa após furto em obra de condomínio

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (18) após furtarem um condomínio em construção no bairro Primavera, em Santa Bárbara d’Oeste. A dupla foi flagrada com oito latas de tinta esmalte, que eram utilizadas na pintura dos apartamentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante do condomínio acionou a PM (Polícia Militar) por volta das 23h50 após ver pelo sistema de videomonitoramento do condomínio vizinho que dois indivíduos haviam pulado o muro do local “diversas vezes”. Eles teriam se evadido antes da chegada dos policiais.

Em buscas pela área, a PM abordou um Honda Civic considerado suspeito no acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Dentro do veículo estavam um homem de 22 e outro de 44, além das oito latas de tinta esmalte de 3,6 litros.

Ainda segundo o registro policial, os homens disseram que não sabiam nada sobre as tintas, e que apenas haviam entrado no condomínio para fazer uso de entorpecentes. Os militares retornam ao local, onde o vigilante reconheceu os suspeitos.

Os homens foram apresentados no plantão policial de Santa Bárbara e receberam voz de prisão por furto qualificado.