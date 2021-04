Dupla é condenada por tentativa de latrocínio em Santa Bárbara

Homens invadiram um depósito de bebidas do Parque Rochelle e atiraram contra o dono do estabelecimento

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste condenou dois jovens, de 19 e 22 anos, a 13 anos de prisão por uma tentativa de latrocínio praticada em março do ano passado. Na ocasião, a dupla invadiu um depósito de bebidas do Parque Rochelle e atirou contra um comerciante, dono do estabelecimento.

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), os dois acusados agrediram o proprietário e o colocaram na caçamba de seu veículo após ele ter se recusado a dar o dinheiro.

O comerciante conseguiu pular do veículo e entrou em luta corporal com um dos homens. Ele foi atingido na perna por um tiro, mas sobreviveu. Os dois homens foram presos após investigação realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

Ao LIBERAL, a defesa de um dos suspeitos afirmou que vai recorrer da sentença. O outro advogado não foi localizado.