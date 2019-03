Dupla assalta trailer de lanches e leva R$ 300

Foto: Arquivo / O Liberal

Dois homens armados assaltaram um trailer de lanches na noite deste domingo (24) na Rua Quinze de Novembro, em Santa Bárbara d’Oeste. Os criminosos renderam o proprietário, pegaram R$ 300 do caixa e fugiram com um terceiro suspeito que estava esperando no carro.

O proprietário do estabelecimento afirmou ao LIBERAL que o assalto ocorreu por volta das 23h, quando ele já pretendia fechar o trailer. Além de exigir o dinheiro do caixa, um dos homens quebrou o telefone fixo e pediu a chave da moto do entregador que trabalha no local, mas não levou o veículo.

“De domingo o movimento é mais fraco e a gente já fecha o portão lá, mas não deu nem tempo. Na hora que pensou em fechar eles chegaram (assaltantes)”, disse a vítima.

A dupla saiu correndo e entrou em um Ford Fiesta prata, onde um terceiro indivíduo esperava, segundo testemunhas relataram ao comerciante. A chave da moto foi abandonada em uma lixeira perto do trailer.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.