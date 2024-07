Duas pessoas ficam feridas após serem atropeladas por motorista embriagado na SP-304

Vítimas estavam no acostamento quando foram atingidas; teste confirmou a embriaguez do condutor, que foi preso

Motorista foi submetido ao bafômetro, que confirmou a embriaguez - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (29), em Santa Bárbara d’Oeste, após serem atropeladas por um Citroën C3. Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o motorista do veículo, de 33 anos, estava embriagado. Ele foi preso em flagrante após ser apresentado no plantão policial, de acordo com o boletim de ocorrência.

Conforme consta no registro policial, um homem e uma mulher, de 33 e 30 anos, aguardavam num ponto de ônibus da rodovia quando, por volta de 6h30, um veículo, que seguia no sentido Americana, os atingiu.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Dr. Edison Mano e, segundo a PMR, a mulher estava em estado grave.

O motorista foi submetido ao bafômetro, que constatou a presença de álcool no sangue, e depois encaminhado à delegacia da cidade.

Em nota, a Secretaria de Saúde confirmou que as duas vítimas deram entrada no Pronto-Socorro Edison Mano, onde foram prontamente atendidas.

Segundo a prefeitura, o paciente do sexo masculino foi transferido para a ala de enfermaria do Hospital Santa Bárbara. Já a paciente do sexo feminino segue internada em leito de emergência e será transferida para UTI.