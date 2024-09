Duas pessoas ficam feridas após engavetamento na SP-304, em Santa Bárbara

Duas pessoas ficaram feridas na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), na manhã desta segunda-feira (30), em Santa Bárbara d’Oeste, após um engavetamento envolvendo sete veículos. O acidente aconteceu no KM 136.

De acordo com informações do DER (Departamento de Estradas e Rodagens), o acidente aconteceu por volta de 7h, na altura do km 136, em Santa Bárbara, sentido Americana, e teria sido causado por conta da morosidade no trânsito. A colisão envolveu sete veículos sendo um Honda Fit, um GM Corsa Classic, uma caminhonete GM S10, uma caminhonete VW Amarok, uma Ford Courier, um GM Onix e Ford Ka.

Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros ao Pronto Socorro Afonso Ramos. Já os demais envolvidos no acidente tiveram apenas escoriações.

Segundo o DER, foi registrado ao menos dois quilômetros de lentidão por conta do engarrafamento.