Duas paróquias de Santa Bárbara terão mudança de padre para 2024

Passarão pela alteração as igrejas São Sebastião e São João Batista; anúncio foi feito pela Diocese de Piracicaba

A Diocese de Piracicaba anunciou nesta quinta-feira (23) transferências de padres e alterações em funções dos clérigos para o próximo ano.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as paróquias São Sebastião, no Jardim Europa, e São João Batista, no Mollon, passarão por mudanças.

Igreja de São João Batista, no Mollon – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na Paróquia São Sebastião, o novo padre será Cândido Aparecido Mariano, que estava na Paróquia São Francisco de Assis, em Rio Claro.

Antes, as celebrações na igreja eram feitas pelo padre Rodrigo Simões Anholetto, que agora irá para a Paróquia Menino Jesus, em Piracicaba.

Já na São João Batista, o novo pároco será Cláudio César de Carvalho, que vem da Paróquia São Pedro, em São Pedro.

O antigo padre da igreja, Marcos Roberto da Silva, irá para Rio Claro, celebrar na Paróquia São Francisco de Assis.

As mudanças passarão a valer em fevereiro de 2024, conforme previsão da diocese.

As alterações acontecerão em 17 paróquias, nas cidades de Santa Bárbara, Piracicaba, Rio Claro, São Pedro, Águas de São Pedro, Capivari, Santa Maria da Serra e Santa Gertrudes.

De acordo com o bispo da Diocese de Piracicaba, dom Devair Araújo da Fonseca, as mudanças buscam o bem maior das comunidades.

“As transferências que temos de fazer de tempos em tempos buscam cumprir diretrizes estabelecidas pelo Código de Direito Canônico e, como sempre enfatizamos, têm como objetivo de promover o bem das comunidades paroquiais, enriquecendo a caminhada de fé tanto dos fiéis quanto dos sacerdotes”, explicou.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.