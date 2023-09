Duas mulheres são rendidas e tem carro roubado; GCM conseguiu recuperar o veículo

Duas mulheres foram rendidas por dois ladrões, sendo um deles armado, no estacionamento de um supermercado no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta segunda-feira (18). Os criminosos fugiram com o carro, mas o veículo foi recuperado pela GCM (Guarda Civil Municipal), momentos depois.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a corporação, por volta de 21h, os patrulheiros foram informados pelas vítimas, que instantes antes, estavam no estacionamento de um supermercado, na rua do Alumínio, quando dois homens, sendo um deles com arma, obrigaram as mulheres a entregarem as chaves do carro, um Fiat Uno.

Com essas informações, os patrulheiros começaram as buscas e na Rua Clarice Baruque Dodson, no Planalto do Sol 2, viram a dupla perto do carro roubado. Ao notarem a viatura, os criminosos fugiram a pé em uma mata próxima e não foram mais encontrados. No trajeto de fuga, eles jogaram a chave do Uno.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O carro, que não tinha seguro, foi devolvido para a proprietária. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município e o caso segue sob investigação. Até o momento, nenhum ladrão foi identificado ou preso.