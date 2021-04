Drive-thru arrecada leite para o Fundo Social de Santa Bárbara neste sábado

Arrecadação ocorrerá no estacionamento da Faculdade Santa Bárbara

O Instituto Brasil + Social realiza um drive-thru neste sábado (10), das 9h às 16h, na busca de arrecadação de leite para as famílias em vulnerabilidade social de Santa Bárbara d’Oeste, cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

O “Drive-Thru do Leite” ocorrerá no estacionamento da Faculdade Santa Bárbara, localizada na Rua da Agricultura, 4.000, no Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara.

Poderão ser doados leite líquido ou em pó, em qualquer quantidade e marca.

Instituto ainda busca comércios e empresas que queiram ser pontos de arrecadação – Foto: Divulgação

Além do drive-thru, a loja Chiquita Bakana Rouparia também recebe as doações de leite. O comércio fica localizado na Rua 15 de Novembro, 721, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste.

O instituto ainda busca comércios e empresas de Santa Bárbara d’Oeste que queiram ser pontos de arrecadação do leite. Caso demonstre interesse, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 99428-6310.

A campanha possui parceria com a Faculdade Santa Bárbara e Loja Chiquita Bakana, e conta ainda com o apoio da Rede Nós Mulheres.