Dr. José se filia ao União Brasil e fará dobradinha com Marcos Fontes

O pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara Dr. José deixou o PSB e se filiou ao União Brasil. No próximo dia 2, ele já tem agenda com a cúpula estadual do novo partido, no qual fará dobradinha com o suplente de deputado estadual Marcos Fontes na disputa majoritária.

Atualmente, Fontes, que é presidente do diretório municipal do União Brasil, sinalizou que também vai mudar de sigla e deve ir para o PP, no entanto, não descartou a possibilidade de conversar também com o partido Agir.

“Estamos passando por um processo de ajustes da composição do grupo para nossa campanha e também para aumentar a chance de fazer a nossa chapa de vereadores”, disse Fontes.

Por enquanto, os partidos que devem compor a ala de “centro-direita” dos candidatos são o União Brasil, PP, PRTB, PSB e possivelmente o Agir. “Ainda vamos conversar com outros partidos”, afirmou o pré-candidato a vice.

Na última eleição municipal, do total de 107.280 votos computados, incluindo brancos e nulos, 39.519 foram para o atual prefeito Rafael Piovezan (MDB), com 43,15% dos votos válidos, e 38.772 foram para Dr. José, com 42,34%.

“Sabemos que será uma disputa difícil, pois estaremos contra o candidato que hoje tem a máquina”, destacou Dr. José.

Com relação à troca de partidos, Dr. José afirma que não foi meramente uma escolha, mas sim uma questão de necessidades, pois nem sempre teve o apoio que precisava.

Inicialmente, ele foi filiado ao PSDB e exerceu dois mandatos como vereador pela legenda. Depois ele disputou a eleição para prefeito já pelo PSD, sendo em seguida candidato a deputado estadual pelo PSB, até finalmente chegar ao União Brasil.