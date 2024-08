Dr. José e Marcos Fontes têm chapa pura oficializada em Santa Bárbara

Convenção do União Brasil reuniu centenas de apoiadores neste sábado, no plenário da câmara barbarense

Dr. José e Marcos Fontes, durante convenção do União Brasil que definiu candidaturas a prefeito - Foto: Cláudio Mariano/Santa Bárbara Em Foco

A convenção partidária do União Brasil confirmou, neste sábado, as candidaturas de Dr. José e Marcos Fontes para a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. A chapa pura formará a coligação “Pra governar com o coração” com os partidos PSDB, Cidadania, Agir, Podemos e PMB.

O evento que ratificou a dupla ocorreu durante a tarde no plenário da câmara e atraiu centenas de apoiadores. Líderes partidários e ex-deputados, como Vanderlei Macris e Ataíde Teruel, participaram da convenção.

Vereador por dois mandatos, o médico José Antônio Ferreira, de 62 anos, estará na disputa pelo governo municipal pela segunda eleição consecutiva. Em 2020, pelo PSD, ele quase conseguiu interromper a sequência de mandatos do PV na disputa com Rafael Piovezan, hoje, no PL.

Apesar do bom desempenho entre eleitores da zona leste barbarense, na ocasião, Dr. José teve 747 votos a menos do que o prefeito eleito.

Em 2022, ele lançou candidatura a deputado estadual pelo PSB. Teve 23.815 votos e ficou na suplência.

Médico da rede municipal em Santa Bárbara, Dr. José deverá investir em pautas da Saúde para convencer o eleitorado local. Uma de suas bandeiras, já defendida nas eleições de 2020, é a construção de um hospital municipal.

Como aliado na disputa, terá Marcos Fontes, de 28 anos. Filho do vereador Carlos Fontes, ele se candidata pela segunda vez ao cargo majoritário. Em 2020, tentou ser prefeito pelo PSL, mas foi o menos votado na ocasião – o quarto, com 4.657 votos, o equivalente a 5,09%.

Antes, em 2018, e depois, em 2022, chegou a tentar uma vaga na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Em ambas, ficou na suplência. Na primeira, teve 16.309 votos. Em 2022, já filiado ao União Brasil, teve desempenho menor – 9.675 votos.