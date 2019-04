Doutorando dos EUA é impedido de pesquisar Festa Confederada

Doutorando em Geografia pela Universidade do Tennessee-Knoxville, nos Estados Unidos, o pesquisador norte-americano Jordan Brasher, 26, junto com quatro colaboradores americanenses, não foram autorizados a realizar uma pesquisa acadêmica durante a 31ª Festa Confederada de Santa Bárbara d’Oeste, ocorrida no último domingo.

O objetivo da tese de doutorado era compreender as motivações das pessoas para irem à festa, do ponto de vista turístico, e também entender o uso da bandeira confederada enquanto símbolo na região. A Fraternidade Descendência Americana, responsável pela festa, argumenta que o real teor da pesquisa não foi informado previamente. Foto: Divulgação

“Eu trabalho com memória coletiva. No sul dos EUA, o uso da bandeira confederada é uma coisa extremamente polêmica porque para muita gente representa o nosso passado de escravidão. Eu quero saber como esse símbolo dos confederados está sendo tratado aqui na região com os dois lados, quais são os argumentos principais para justificar um protesto e para justificar o uso do símbolo”, explicou Brasher.

O pesquisador foi até a festa junto com quatro colaboradores: a cientista social Jéssica Andrieta, 27, a professora de inglês Marielle Aranha Ananias, 27, e os estudantes Vinícius de Oliveira, 19, e Rafaela Perroni, 18. Eles não foram autorizados a realizar a pesquisa, mas puderam participar da festa.

Brasher afirma que entrou em contato com o presidente da fraternidade em diversas oportunidades desde outubro de 2018, tanto pessoalmente quanto por WhatsApp. A ideia era colocar uma mesa na entrada para conversar com o público.

O presidente da fraternidade, João Leopoldo Padoveze, afirmou que o pedido não foi feito com antecedência e argumentou que o real teor da pesquisa não foi informado. Questões estruturais da festa também teriam influenciado na negativa.

“Jordan falou pra mim que ia fazer uma pesquisa sobre um assunto (turismo), e de repente chegou pra mim que era outro assunto, e ele não conversou comigo antecipadamente para pedir autorização. Simplesmente chegou aqui querendo montar uma barraca dentro da festa. Não pode fazer isso. É uma questão de logística e segurança ”, afirmou Padoveze.

O norte-americano disse que suas intenções eram acadêmicas. No momento, ele busca formas de conseguir as informações para a pesquisa até o meio do ano, quando voltará aos EUA.

“Como você pode separar as duas coisas? A imagem da bandeira é a atração central da festa. Não dá para separar a bandeira e a questão turística, porque é a parte mais fundamental da festa”, disse Brasher.