Dor e comoção marcam despedida de policial militar morto em Santa Bárbara

Policial Leandro Barbosa, do 10º Baep, foi velado e sepultado neste sábado; com três criminosos presos e um morto no caso, inquérito será conduzido pela DIG de Americana

Equipes do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), polícias Militar e Civil, guardas municipais, amigos e familiares estiveram no velório do cabo Leandro Silva Barbosa, de 38 anos, assassinado a tiros na última sexta-feira (19), em Santa Bárbara d’Oeste.

A cerimônia começou na noite desta sexta-feira (19), no Velório Araújo-Orsola, em Santa Bárbara d’Oeste. Um cortejo ocorreu por volta da 16h deste sábado (20) em direção ao Cemitério Parque Gramado, em Americana, onde foi realizado o sepultamento.

Velório começou na noite de sexta e seguiu neste sábado – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O 10º Baep informou que o cabo estava trabalhando na unidade, mas anteriormente esteve no 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) em Caraguatatuba, e também no 19º BPM/I, em Americana.

“Rogamos a Deus que possa confortar a família e amigos do cabo PM Leandro da Silva Barbosa, certo de que terá seu descanso eterno com a honra de quem cumpriu sua missão”, traz nota do batalhão.

“É um momento de muita tristeza. Uma pessoa de bem que dedicou a vida para proteger os cidadãos e teve uma fatalidade. Pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos nesse momento de luto”, disse o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches Sanches (PDT), que esteve no velório.

O guarda municipal Reginaldo Sandrin, de Americana, relata que o momento é de muita tristeza, pois a situação como atinge a todos que atuam nas forças de segurança, independentemente da cor da farda. “O sentimento é o mesmo para todos. Leandro sempre foi muito dedicado no trabalho. É uma grande perda para todos nós”, diz.

APURAÇÃO

Leandro Silva Barbosa foi assassinado com dois tiros na cabeça e outro dois no tórax após ser atraído em uma emboscada no condomínio residencial Amoreiras, próximo ao número 600, no Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara, na manhã de sexta.

Ele entrou sozinho no condomínio para negociar a compra de uma motocicleta elétrica. Um colega policial ficou ao lado de fora e, após ouvir os disparos, viu os suspeitos fugindo em um Fiat Uno e avisou a Polícia Militar.

Três suspeitos foram localizados no Conjunto Habitacional Roberto Romano, na mesma cidade, pouco tempo depois. Eles foram identificados como João Vitor Gobeti, de 21 anos; Vinicius da Silva Nogueira, 25; e Wilson Ribeiro da Costa, 57. O carro foi encontrado no local pelos policiais.

Diversas equipes da PM e de outras forças de segurança compareceram ao local – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Durante o depoimento, Vinicius alegou ter realizado dois disparos contra o policial e disse que fugiu com Wilson, conhecido como Jacaré, que seria “auxiliar de disciplina” do PCC (Primeiro Comando da Capital) – indivíduo que ajuda no controle e disciplina aos membros da facção -, segundo o boletim de ocorrência.

O advogado Gustavo Mayoral, que representa João Vitor, afirmou que a participação de seu cliente no crime não foi confirmada por uma testemunha com identidade protegida. “Os outros dois autuados disseram que meu cliente não estava envolvido”, relata o defensor.

Os três suspeitos tiveram as prisões preventivas decretadas pelo juiz Leonardo Delfino, após serem apresentados à audiência de custódia.

Os advogados de Vinícius e Wilson não foram localizados pela reportagem.

MANDANTE

O suposto mandante do crime, que ocupava a função de “disciplina” no PCC – responsável por manter o controle e disciplina dos membros a facção -, Luís Gustavo Cotrim, de 37 anos, conhecido como “Satã”, morreu em confronto com o 10º Baep, no bairro São Francisco 2, em Santa Bárbara, na noite desta sexta-feira (19).

Os policiais foram checar uma denúncia de que ele estaria escondido em uma casa na Rua Pindorama. Ao perceber que a rua estava cercada, ele tentou fugir pelos telhados das residências e teria atirado em direção aos policiais, que revidaram. O suspeito caiu dentro de uma oficina na Rua Caramurus, onde houve a troca de tiros, de acordo com o boletim de ocorrência.

Leandro Barbosa foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos – Foto: Arquivo pessoal

O criminoso chegou a ser socorrido pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara, mas não resistiu. Os policiais apreenderam uma pistola com numeração raspada, que pertenceria ao suspeito.

O 10º Baep continuou as buscas por outros envolvidos na morte do policial e também localizaram a esposa de Luís Gustavo, que foi flagrada com um celular do companheiro, durante uma abordagem no Jardim Santa Alice, na mesma cidade.

Depois, os PMs também abordaram um casal no Jardim das Laranjeiras, na mesma noite. Com eles, encontraram outro celular com conversas sobre o homicídio do policial. Todos foram conduzidos ao plantão policial e depois liberados.

As supostas participações no crime serão apuradas durante o inquérito policial, que será conduzido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.

Além dos três presos, outros três averiguados e o suposto mandante, a polícia ainda procura por outro envolvido que está foragido.