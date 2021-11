Dono de moto furtada há sete anos terá que pagar R$ 6 mil para evitar leilão

Sete anos após ter a moto furtada, um morador de Santa Bárbara d’Oeste descobriu que o veículo foi apreendido no dia seguinte ao crime, e que vai à leilão no próximo dia 25.

O veículo, uma Honda Titan, foi furtada em 15 de junho de 2014. Jessica Eloisa de Sousa, 30, ganhou a moto de presente do pai, Valdir Francisco de Souza, 52, chefe de almoxarifado. O crime aconteceu no Cordenonsi, em Americana, onde a moto foi encontrada e recuperada pela polícia no dia seguinte.

Camila e Valdir, que consta como proprietário da motocicleta, deixaram telefones para contato na delegacia e registraram boletim de ocorrência no dia do crime, mas mesmo após a polícia encontrar o veículo no dia posterior, ninguém foi avisado.

Valdir disse que foi surpreendido com a informação de que a moto estava no pátio há sete anos – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

No final de outubro, Valdir foi surpreendido com a informação de que a moto está no pátio de Americana, e que terá que pagar R$ 6 mil para o veículo não ir à leilão.

“Essa moto ficou de 2014 até agora apreendida e ninguém veio atrás de mim. De repente recebo uma carta da Atena Leilões, lá de Sumaré, dizendo que a moto vai para leilão dia 25 se eu não retirá-la”, relata ao LIBERAL.

Valdir foi até a delegacia de Americana em 27 de outubro e reconheceu os documentos da moto. Ele fez um novo boletim de ocorrência para permitir a liberação da retirada do veículo no pátio. No local, não o deixaram ver a moto e ele foi informado que terá que pagar R$ 6 mil para retirada.

O chefe de almoxarifado desabafa. “Já tive um prejuízo de a moto ter sido furtada. Tive que comprar outra para a minha filha, e agora tenho que pagar para a moto não ir para o leilão”.

Para Valdir, o que mais o indignou foi o fato de não ter sido contatado. “É muito desleixo com o patrimônio da gente. Agora que vai para leilão conseguiram me achar?”. Dois meses após o crime, em julho de 2014, Valdir comprou outra moto para a filha.

O LIBERAL questionou o Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) sobre o ocorrido, mas não teve retorno. A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) reforçou que a retirada do veículo do pátio só pode ser feita mediante pagamento, e diz que vai apurar a não comunicação da localização da moto.

Atualmente, pelo Código de Trânsito Brasileiro, o dono do veículo é obrigado a pagar os custos do pátio em qualquer situação. Mas a situação pode mudar já no próximo ano. O deputado federal Paulo Bengtson (PTB-PA) protocolou em 2020 na câmara um projeto de lei que visa retirar a cobrança.

A última movimentação do projeto foi o parecer aprovado há quatro meses pela Comissão de Viação e Transportes. Ainda faltam a aprovação dos pareceres das Comissões de Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.