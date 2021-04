Comerciante esfaqueia ex-companheira e se entrega em Santa Bárbara

O comerciante José Ribamar de Moraes Rego, de 59 anos, ex-proprietário da lanchonete Riba’s Lanches, na Vila Mac Knight, em Santa Bárbara d’Oeste, esfaqueou a ex-companheira na manhã deste sábado (3). Depois do crime, ele chegou a fugir, mas se entregou à polícia e acabou preso.

O LIBERAL apurou com familiares da vítima, uma comerciante de 52 anos, que o casal estava separado havia cerca de dois meses, período em que o estabelecimento foi fechado, inclusive – o crime foi cometido dentro da lanchonete.

A reportagem entrevistou a irmã da vítima, a motorista Eliane Dias da Silva, de 50 anos. Ela mora em um sobrado em cima da lanchonete e da casa onde a irmã mora. Foi ela quem viu o comerciante agredindo a vítima.

Segundo ela, o homem chegou na casa da comerciante com a alegação de que iria dar um ovo de Páscoa para o filho que possuem juntos. Em certo momento, teria pedido para ir até o imóvel ao lado, onde ficava a lanchonete, para pegar “algo” na cozinha.

Foi nesse momento que o acusado e a vítima ficaram a sós. Eliane diz ter percebido algo de errado, por isso foi até o local ver o que estava acontecendo. “Ele derrubou e começou a esfaquear ela e eu vi. Ele esfaqueava sem parar. Daí eu gritei, ele veio para o meu lado e falou que ia me matar também”, disse em entrevista.

Ela cita que foram 14 facadas dadas pelo comerciante em sua irmã, informação que não consta no boletim de ocorrência.

A motorista conseguiu sair da lanchonete e pedir ajuda. Nesse momento, afirma ela, o comerciante deixou o imóvel e entrou em seu carro, fugindo. Tempo depois, ele se dirigiu até a 2ª Companhia da PM para se entregar.

Segundo Eliane, sua irmã e o agressor nunca moraram juntos, apesar da longa relação, de cerca de 12 anos. “Ela queria que ele viesse morar junto e ele não aceitou. Aí ele pegou e foi embora, fechou a lanchonete, tirou tudo o que ele queria lá, agora a lanchonete tá vazia”, conta.

O QUE CONSTA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA?

O registro policial, do qual o LIBERAL teve acesso, aponta que o acusado chegou na sede da 2ª Cia dizendo que tinha agredido a sua mulher a facadas e que a faca estava dentro do seu carro – no automóvel havia um cobertor e uma faca de caça, usada no crime.

Em depoimento, Riba’s teria dito que estava em um processo “conturbado” de separação e que esteve neste sábado, pela manhã, na casa da ex-companheira, e que teria sido “humilhado” por ela nesse encontro. Contou que, na sequência, deixou o imóvel e voltou mais tarde, armado com uma faca, e a agrediu durante uma discussão.

O comerciante foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil através de um inquérito policial.

O QUE DIZ A DEFESA DO COMERCIANTE?

O advogado Mateus Andrade, responsável pela defesa do acusado, diz que ele “ficou muito triste com o ocorrido”.