Dono de casa de fogos que explodiu diz que não vai mais abrir a loja

09 FOGOS.JPG - Foto: Claudeci Junior_Liberal

O proprietário da Sartori Fogos e Pirotecnia, André Luiz Frutuoso, em Santa Bárbara d’Oeste, disse ao LIBERAL, nesta segunda-feira (11), que não pretende reabrir a loja.

O estabelecimento explodiu na última sexta-feira (8) e deixou ferido um funcionário, que teve 70% do corpo queimado, de acordo com a família. A vítima permanece na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HES (Hospital Estadual Sumaré), em estado estável.

O incidente provocou a queda de parte da parede de uma cozinha que faz fundos com o estabelecimento, na Rua Curitiba, e parcialmente outras duas residências vizinhas, na Rua Limeira, no Jardim Pérola.

Ainda preocupado com o destino de seu negócio, André afirma que diante de tudo o que aconteceu, não tem mais motivação em voltar a trabalhar com fogos de artifício.

“Tenho inscrição que me permite atuar em outras áreas, como casamentos, eventos de chá-revelação. Mas certamente não será como antes”, afirma.

Pai de vítima vê milagre

Para o técnico em piscinas Élcio José de Jesus, pai do funcionário que se machucou, seu filho foi salvo por um milagre.

“Meu filho está com bastante ferimentos no rosto, costas, braços, pernas e as mãos ainda estão bem inchadas. Está se recuperando bem na medida do possível. Ele até seria transferido para o Hospital de Queimados de Limeira, mas no hospital estadual [em Sumaré] decidiram que ficaria, pois assim que possível poderão fazer a reconstrução das áreas mais afetadas”, explica.

Cenário da manhã seguinte ao incêndio que destruiu uma casa de fogos em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Ele contou que o filho já relatou em detalhes como tudo aconteceu. “Os proprietários separavam fogos para um evento na área externa da loja, quando um deles entrou em combustão. O casal correu para fora e fechou a porta. Meu filho correu para dentro da loja e se trancou em um banheiro achando que estava seguro, mas aquele cômodo explodiu.”

“Por um milagre, o dono não achou meu filho na rua e abriu a porta. Ele rolou pelo chão e a porta foi fechada de novo. Acharam que ficaria concentrado lá dentro, mas tudo explodiu. Não sei como outras pessoas não ficaram feridas”, completa Élcio.

O delegado do 2º Distrito Policial de Santa Bárbara, José Donizeti de Melo, informou que a Polícia Civil está investigando o caso e que várias pessoas deverão ser ouvidas em breve.

VAQUINHA

Amigos do comerciante estão realizando uma campanha na internet (veja aqui) para levantar R$ 150 mil para a reconstrução do prédio, que era alugado, e para o pagamento de indenizações aos vizinhos.