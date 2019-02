Mulher acerta paulada em autônomo que invadiu sua casa

Um autônomo de 31 anos foi detido por invadir uma casa no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta segunda-feira (11). Ele foi atingido por uma mulher com um pedaço de madeira. O autônomo alegou que havia brigado com os pais e estava a procura de um local para dormir. O caso foi apresentado no plantão policial.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, guardas estavam em patrulhamento pela Rua Tunísia quando foram chamados pela mulher de 33 anos, por volta das 3h30, para atender a uma ocorrência. Ela afirmou aos guardas que reside em uma obra que fica em um terreno aberto. Ela contou que ouviu passos no quintal e, junto com seu companheiro, saiu para verificar o local, momento em que um indivíduo desconhecido surgiu.

Eles questionaram o motivo de sua presença e ele tentou tirar uma faca dentro de uma bolsa que carregava. Assim, a dona de casa o atingiu na cabeça com um pedaço de madeira. O suspeito foi detido nas proximidades pela Guarda, encaminhado ao pronto-socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara, onde foi medicado.

No plantão policial, o autônomo disse que brigou com os pais e estava procurando um lugar para dormir. As vítimas foram orientadas do prazo de seis meses para oferecerem uma representação criminal contra o suspeito para que ele responda pelas acusações