Dois traficantes são detidos no Mollon e no Santa Rita

A GCM (Guarda Civil Municipal) e a PM (Polícia Militar) detiveram dois traficantes na noite desta quarta-feira (09) em Santa Bárbara d’ Oeste. Em um dos casos, um homem de 28 anos foi preso por possuir 13 tijolos de maconha e 34 porções de cocaína em sua residência no Mollon, enquanto um adolescente de 17 anos foi abordado no Santa Rita com 14 porções de cocaína. Ambos os casos foram registrados no plantão policial do município.

Segundo informações do registro da ocorrência, guardas estavam atuando na região em patrulhamento de rotina, quando viram dois suspeitos saindo de uma casa na Rua do Níquel, no Mollon. Ao ver a viatura, um adolescente arremessou ao chão uma porção de maconha. Com ele também foram encontrados R$ 1.069, dinheiro proveniente da venda de um tijolo de maconha a um homem de Hortolândia.

O rapaz contou aos guardas que havia mais entorpecentes na residência do outro suspeito, de 28 anos. A GCM revistou o imóvel, localizado na Rua do Níquel, e encontrou 13 tijolos de maconha embaixo de uma cama em um dos quartos, e 34 porções de cocaína na sala, em uma gaveta do hack. O homem recebeu voz de prisão e foi recolhido a cadeia pública de Santa Bárbara d’Oeste, onde aguardará pela audiência de custódia.

Já no Santa Rita, um adolescente foi abordado pela PM na Rua Ismael Campos Alves, por volta das 22h15 desta quarta-feira. Ele apresentou nervosismo, correu da viatura e dispensou dez porções de cocaína no chão.

Os policiais ainda localizaram posteriormente com ele outras quatro porções da droga e R$ 180.

O adolescente foi liberado aos responsáveis após eles assinarem um termo de compromisso de apresentação do menor ao representante do Ministério Público local quando houver a notificação.