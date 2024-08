Dois suspeitos morrem após tentativa de roubo em empresa no limite entre Santa Bárbara e Limeira

Viaturas do 10º Baep em Limeira - Foto: Divulgação/Baep

Dois suspeitos de tentarem roubar fios de cobre de uma empresa de energia solar em uma área rural na Rodovia Luís Ometto (SP-306), no limite entre Santa Bárbara d’Oeste e Limeira, morreram após uma troca de tiros com policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). Outros dois acabaram presos.

O caso aconteceu entre a noite de quinta (8) e a madrugada desta sexta-feira (9). No total, oito criminosos teriam participado da invasão à empresa. Eles usavam um caminhão para tentar retirar e carregar os fios de cobre de dentro do local.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações do Baep em boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento em Limeira quando identificaram o roubo em andamento e se dirigiram ao endereço.

No local, os policiais informaram terem encontrado o vigilante da empresa feito refém pelos assaltantes. No momento da abordagem, dois foram presos e outros criminosos conseguiram fugir em direção a uma mata próxima à empresa.

Com a ajuda de um drone, os policiais conseguiram localizar parte dos fugitivos. Na abordagem, segundo o Baep, os policiais foram recebidos a tiros, revidaram e atingiram dois dos suspeitos, que morreram. Outros conseguiram fugir. Nenhum PM se feriu.

Os dois presos, de 23 e 25 anos, foram levados ao plantão policial de Limeira e devem responder por tentativa de roubo. Armas e veículos foram apreendidos.

As investigações continuam para identificar os suspeitos mortos e também buscar a localização dos outros envolvidos no crime.