Dois são presos por violência doméstica em Santa Bárbara d’Oeste

Dois homens, de 30 e 21 anos, foram presos em Santa Bárbara d’ Oeste nesta quarta-feira (5), depois de agredirem suas companheiras. Em um dos casos, a vítima estava sendo atacada com pedradas até a chegada da GCM (Guarda Civil Municipal).

No primeiro caso, por volta de 16h, os guardas foram chamados para atender uma ocorrência de briga de casal, no Centro, e, ao chegarem no endereço, na Rua Graça Martins, viram um homem de 30 anos com uma pedra na mão, agredindo a mulher, de 29. Os guardas imobilizaram o agressor para cessar os ataques.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos patrulheiros, a vítima relatou que possui união estável há 13 anos com o agressor, com quem tem três filhos, que estão sob cuidados do Conselho Tutelar. Contou ainda que nesta quarta ambos consumiram bebidas alcoólicas e entorpecentes e, depois, devido a ciúmes, começaram a discutir.

Na sequência, os dois começaram a se agredir e o homem pegou a pedra e passou a atingir a mulher nas pernas, momento em que os guardas chegaram.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A vítima recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Edison Mano. Já o marido ficou preso em flagrante por violência doméstica.

No segundo caso, às 23h50, os PMs foram acionados para um caso na Rua Plácido R. Ferreira, no Parque Zabani, para atendimento de ocorrência de briga de casal.

No local, em contato com a vítima, de 30 anos, ela contou que está junto com o companheiro há oito meses e que naquela noite o homem, que tem 29 anos, foi a um bar e, ao retornar, começou a discutir com ela, jogou suas roupas para fora do quarto e também tentou enforcá-la.

Diante dos fatos, o agressor foi levado ao plantão policial e ficou preso em flagrante.