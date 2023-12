Dois são presos por furto contra residência e receptação de veículo em Santa Bárbara

Dois homens, de 31 e 26 anos, foram presos em flagrante por furto contra uma residência e receptação de veículo roubado em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (24). O carro, localizado via monitoramento, foi utilizado na invasão de uma casa furtada em Americana.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara observou que um carro modelo Citroen C3 passou três vezes pelas câmeras de monitoramento da Rodovia Ernesto de Cillo.

Veículo roubado em Iracemápolis foi recuperado pela GCM de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Guarda Civil Municipal Santa Bárbara / Divulgação

Os guardas tomaram conhecimento de que o veículo tinha sido roubado no último dia 20, em Iracemápolis, e também foram informados de que o mesmo automóvel foi utilizado no furto de uma residência no Jardim Terramérica, em Americana, também na madrugada deste domingo.

Diante dos fatos, os patrulheiros passaram a realizar buscas na rodovia e avistaram o veículo transitando na contramão, com dois homens dentro. Foi dado sinal de parada, mas a dupla iniciou uma fuga.

A equipe da guarda então começou a acompanhar o veículo e o condutor acabou perdendo o controle. Os dois homens fugiram a pé, mas ambos foram detidos.

Em busca de antecedentes foi verificado que ambos estão foragidos do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia, um desde abril e outro desde junho.

Aos guardas, os indivíduos confessaram o furto contra a residência em Americana, mas não informaram o destino dos objetos levados do imóvel. Os proprietários da casa estão viajando e devem registrar boletim assim que retornarem.

O dono do veículo roubado reconheceu o autor do crime, o homem de 31 anos. No entanto, mesmo reconhecido, o indivíduo negou o roubo e disse ter adquirido o carro por R$ 1 mil, o que será apurado pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na delegacia de plantão de Santa Bárbara d’Oeste e os detidos aguardam audiência de custódia.