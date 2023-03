Dois são presos em Santa Bárbara por violência doméstica em cerca de oito horas

Os casos, apresentados no plantão policial do município, aconteceram entre a tarde de domingo e a madrugada de segunda

Dois homens, de 27 e 34 anos, foram presos em Santa Bárbara d’Oeste, em um intervalo de cerca de oito horas, por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra suas parceiras. Os casos aconteceram entre a tarde de domingo (26) e a madrugada de segunda-feira (27).

O primeiro caso aconteceu às 16h e foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal). Ao chegarem no local, em um apartamento do Conjunto Habitacional Roberto Romano, os agentes encontraram a vítima, de 27 anos, e o agressor, de 35.

Aos patrulheiros, a mulher relatou que estava separada do marido e que ele não aceitava o fim do relacionamento. Disse ainda que, no último dia 20, o ex-companheiro a ameaçou de morte e por isso, na mesma data, ela procurou a delegacia para pedir medida protetiva.

Segundo a mulher, o agressor foi notificado no dia 23 e depois disso fez novas ameaças de morte por mensagens no celular e também danificou o carro dela, um GW Gol, quebrando os dois retrovisores e furando os quatro pneus do veículo.

O agressor negou conhecer a medida de afastamento e, ao ser detido, reagiu agressivamente, ameaçando também os guardas municipais de morte. Ele foi levado ao plantão policial do município e ficou preso por violência doméstica.

O segundo caso foi atendido por volta de meia-noite pela PM (Polícia Militar). De acordo com a companhia, populares viram um casal discutindo dentro de um carro, na Rua Dr. Clóvis Haddad, no Jardim Souza Queiroz, e interromperam as agressões. Os dois ainda estavam no veículo quando os agentes chegaram.

A vítima, de 29 anos, contou aos militares que namorou o agressor por cinco meses e que o homem de 34 anos apareceu na frente do seu trabalho e a obrigou a entrar no veículo à força.

A mulher relatou que foi agredida com chutes, socos e puxões de cabelo. Diante dos fatos, o agressor foi autuado em flagrante por violência doméstica no plantão policial do município.